No llegó muy lejos: Lo detienen mientras cargaba un motor robado al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las acciones de vigilancia y prevención del delito implementadas en el municipio de Cajeme, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron la detención de una persona del sexo masculino señalada por su presunta responsabilidad en el delito de robo a un establecimiento comercial en Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron tras un reporte recibido a través de la línea de emergencias 911. La encargada de un negocio ubicado en el sector sur de la ciudad solicitó el apoyo de las autoridades al percatarse de que un individuo había sustraído un motor eléctrico del local para posteriormente escapar del lugar. La denuncia permitió que las fuerzas del orden desplegaran un operativo de búsqueda en el perímetro cercano al sitio del hecho.

Durante los recorridos de inspección, los oficiales ubicaron en la colonia Haciendas del Sol a un sujeto que coincidía con las características físicas descritas en el reporte. Al ser abordado por los uniformados, al sujeto se le realizó una revisión, encontrándose en su posesión el objeto que había sido reportado como robado minutos antes. El detenido fue identificado como David Eduardo 'N', de 31 años de edad.

Tras el aseguramiento del material y la lectura de sus derechos constitucionales, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la corporación policial para la elaboración del Informe Policial Homologado. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica en los términos que marca la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui