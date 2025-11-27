Nuevo HOMICIDIO en CDMX: Ataque armado en vía pública de Iztapalapa deja un hombre muerto

Iztapalapa, Ciudad de México.- La noche de este miércoles 26 de noviembre de 2025, se reportó un nuevo hecho violento en la alcaldía Iztapalapa, una de las zonas más peligrosas de la capital mexicana: sujetos armados, hasta ahora no identificados, desataron una balacera en plena vía pública, la cual dejó una víctima mortal. Aunque autoridades desplegaron un operativo, no han detenido a los presuntos sicarios responsables de este homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ayer, miércoles 26 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en calles de la colonia San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX). Se detalló que en ese punto, un hombre que caminaba en solitario fue agredido directamente por sujetos armados que huyeron tras efectuar varios disparos.

Los hechos ocurrieron este miércoles, en la noche. Foto: Facebook

Testigos señalaron que el ataque fue repentino, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban cerca. Tras la llamada al Servicio de Emergencias Telefónico 911, equipos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar y localizaron a la víctima, un hombre de entre 40 y 45 años, tendido sobre la banqueta. A pesar de que se realizaron maniobras para intentar estabilizarlo, ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales y evitar riesgos para los habitantes. Posteriormente, familiares de la víctima arribaron al sitio y confirmaron su identidad ante la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sin embargo, el nombre no fue revelado a medios de comunicación. En tanto, el personal de investigación inició el levantamiento de indicios y la revisión de cámaras de videovigilancia del C2 Oriente para intentar ubicar la ruta de escape de los agresores.

Un tiroteo dejó un saldo de un hombre sin vida en calles de la colonia San Andrés Tetepilco en #Iztapalapa.



Al lugar llegaron #paramédicos para atender a la víctima, un hombre de entre 40 a 45 años, pero ya no contaba con signos vitales.

Por el hecho no hay personas detenidas.… pic.twitter.com/C9dZkybonf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2025

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque. Cualquier novedad del caso será reportada por la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui