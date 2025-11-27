Se desprende la pipa de un tráiler y termina volcada sobre el periférico de Torreón, Coahuila

Torreón, Coahuila.- Durante las primeras horas de este jueves 27 de noviembre de 2025, un tráiler de doble semi sufrió una volcadura sobre el periférico Raúl López Sánchez, frente a las instalaciones de la Guardia Nacional, en los carriles centrales que dirigen de Torreón a Gómez Palacio. El percance vial provocó el desprendimiento de la pipa que transportaba la unidad pesada, generando un riesgo considerable para los automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos se registraron alrededor de la 01:02 horas, cuando las líneas de emergencias recibieron un reporte acerca de que una pipa perteneciente a un vehículo de carga se había desprendido. De forma preliminar se indicó que el tráiler en cuestión es propiedad de una empresa transportista, iba cargado de leche y el operador fue identificado como Luis.

Según el resultado de las primeras indagatorias, las autoridades reportaron que el desprendimiento habría sido ocasionado por una falla en el dispositivo de sujeción que conecta el remolque trasero al resto del vehículo. Esta ruptura provocó que la pipa quedará volcada repentinamente sobre el asfalto, lo que provocó la movilización por parte de las autoridades. Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad arribaron al sitio y acordonaron el perímetro.

Se desprende pipa de una tráiler sobre el periférico Raúl López Sánchez, ubicado en Torreón.

Créditos: El Siglo de Torreón

Tras la volcadura, la carga de leche transportada en el remolque se derramó por completo, dejando la superficie totalmente cubierta del líquido, lo que representó un riesgo adicional para la circulación debido a lo resbaloso del área", explicó el medio anteriormente citado.

Por su parte, personal pericial del Tribunal de Justicia Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, documentar los daños y deslindar responsabilidades. Una vez que concluyeron los trabajos en el sector, los uniformados ordenaron el retiro del remolque siniestrado y coordinaron acciones de limpieza para evitar futuros accidentes, logrando restablecer la circulación de manera gradual en los carriles centrales del periférico.

