Sicarios ejecutan VIOLENTO atraco afuera de escuela en Puebla: Someten a mujer frente a sus hijos

San Juan Cuautlancingo, Puebla.- La violencia sigue al alza en el Valle de México. La tarde de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla, así como elementos de la Guardia Nacional, respondieron a un Código Rojo luego de que se informara un violento atraco cometido por un grupo armado, el cual ocurrió afuera de una escuela. Por estos hechos, aún no se reportan detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este miércoles 26 de noviembre de 2025, alrededor de las 14:00 horas, tiempo local, en las inmediaciones del Instituto GAEZ, ubicado sobre la calle 5 de Febrero, en San Juan Cuautlancingo. Afuera de esa escuela al menos cinco hombres armados interceptaron a una mujer que acababa de recoger a uno de sus hijos del preescolar y se preparaba para abordar su camioneta.

#Seguridad Sujetos armados asaltaron y despojaron de su camioneta a una mujer en el Barrio del Bajío en Cuautlancingo.



El atraco fue captado desde la cámara de otro vehículo.



Con información de @_jesuszav

Sin mediar palabra, los sujetos se aproximaron a la conductora, la sometieron con armas de fuego y exigieron las llaves del vehículo. Imágenes que circulan en redes muestran cómo una adolescente que acompañaba a la familia fue separada de la unidad mientras la madre era encañonada. Ante el miedo de que su hijo menor quedara dentro del vehículo, la mujer pidió a los agresores permiso para bajarlo antes de entregar las llaves.

Los individuos accedieron, aunque la presionaron para hacerlo rápidamente, y una vez con el control de la camioneta Taos color gris, huyeron con rumbo desconocido.

Tras el asalto, la afectada reingresó a la escuela con sus hijos para resguardarse y pedir ayuda mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se movilizaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional. Aunque se activó un operativo de búsqueda por las colonias aledañas y accesos principales, no fue posible localizar a los responsables ni la unidad robada.

Así se robaron una camioneta Volkswagen Taos gris afuera de una institución educativa en calle 5 de Febrero, en San Juan Cuautlancingo

Las autoridades informaron que la víctima fue orientada para presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público, paso necesario para continuar con la investigación y activar los protocolos correspondientes. En tanto, videos grabados por automovilistas y cámaras de seguridad cercanas comenzaron a circular en redes sociales con la intención de identificar a los agresores y aportar información que permita su captura.

Fuente: Tribuna del Yaqui