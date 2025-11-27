Sólo tenía 19 años: Asesinan a balazos a Alexander en la sindicatura de Aguaruto en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante una violenta tarde del miércoles 26 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos junto a un canal ubicado en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares señalan que el cuerpo sin vida del individuo quedó frente a las invasiones conocidas como 'El Chorizo 1', lo que desplegó una fuerte movilización por parte de las autoridades y los cuerpos de auxilio.

Según información recabada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como Alexander 'N.', de 19 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Santa Rocío. A través de las líneas de emergencias del 9-1-1, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron la intervención de las corporaciones policíacas. Hasta el momento se desconocen los datos de los presuntos responsables.

El reporte oficial señala que fue alrededor de las 18:10 horas cuando se recibieron llamadas al 911 alertando sobre disparos en la zona. La denuncia movilizó a policías municipales, estatales y a los paramédicos voluntarios de Aguaruto, quienes al revisar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales", explicó el medio anteriormente citado.

A su llegada, elementos de la Policía Municipal de Culiacán, así como de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC), localizaron al joven gravemente lesionado sobre la calle Del Olmo, entre Dalias y Las Lilas, en donde también se encontraron casquillos de arma corta, al parecer de una 9 milímetros. Paramédicos Voluntarios de Aguaruto también acudieron al llamado y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se constató el deceso, los uniformados notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo. Por su parte, agentes de investigación realizaron las averiguaciones previas del caso para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le va a practicar la necropsia de ley.

Un joven de 19 años de edad identificado como Alexander fue asesinado a balazos durante la noche de este miércoles en la sindicatura de Aguaruto, en #Culiacán.



Fuente: Tribuna del Yaqui