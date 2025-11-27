Tenía historial de drogas: Identifican como 'El Flaco' al asesinado al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Daniel R. V., alias 'El Flaco', de 46 años de edad, fue identificado de manera preliminar el hombre ejecutado a balazos en la colonia Cajeme, ubicada al nororiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Con ráfagas de rifle AR-15 y disparos calibre 9 milímetros, gatilleros desconocidos asesinaron al sujeto, generando la movilización de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, el violento hecho se registró durante la tarde del miércoles 26 de noviembre de 2025 y tuvo lugar en las calles Carmen Serdán y Pascual Ayón, poco antes de las 17:00 horas. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) se trasladaron al sitio, en donde confirmaron la presencia de un masculino con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

Posteriormente se solicitó la intervención por parte de los servicios médicos, por lo que paramédicos de Cruz Roja se presentaron en el lugar y confirmaron que el individuo ya no tenía signos vitales. Según versiones extraoficiales, un sobrino del fallecido también fue asesinado en el mismo sitio hace alrededor de dos meses, presuntamente por actividades relacionadas con el narcomenudeo, aunque la información no ha sido corroborada por las autoridades.

El hoy occiso fue identificado preliminarmente como Daniel R. V., alias 'El Flaco'.

Trascendió que el hoy occiso recibió disparos de un rifle calibre .223 milímetros y una pistola 9 milímetros, los cuales a la postre le ocasionaron la muerte. Una vez que se confirmó el deceso del sujeto, la zona quedó acordonada y se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Personal de los Servicios Periciales se encargó del aseguramiento de indicios balísticos y de procesar la escena del crimen.

Finalmente, el cadáver fue retirado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicaron las pruebas de ley para posteriormente entregarlo a sus familiares. En el lugar del ataque se dijo que 'El Flaco' supuestamente consumía sustancias ilícitas, pero el dato no ha sido corroborado oficialmente. Datos extraoficiales indican que se trata del ejecutado número 28 del presente mes de noviembre en el municipio de Cajeme.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se dieron cita en el lugar del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui