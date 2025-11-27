Tragedia en Ciudad Obregón: Asesinan a joven de 17 años en Villa Bonita; regresaba de una fiesta con sus amigas

Ciudad Obregón, Sonora.- La tragedia se dejó sentir en Villa Bonita, colonia ubicada al norte de Ciudad Obregón, esto cuando fue asesinada una jovencita de tan solo 17 años cuando iba regresando de una fiesta en compañía de dos amigas; te contamos los detalles de este nuevo hecho de violencia que se registró la madrugada de este jueves 27 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la información, el hecho violento tuvo lugar a las 5:30 horas de la madrugada entre la calle Islas Azores e Islas Marquesas en la colonia ya antes mencionada. Se dice que la joven de 17 años, quien vive en la colonia Alameda, estaba de regreso a su casa mientras caminaba en compañía de dos amigas; las tres mujeres, todas menores de edad de entre 13 y 16 años, venían de una fiesta y bajaron del vehículo de un amigo frente a una tienda de conveniencia que se encuentra por la calle Azores y Paseo del Valle y ahí comenzaron a caminar.

Pocos metros después y habiendo llegado a la calle Islas Marquesas, llegó otro vehículo, un sedán, y de este bajó un sujeto armado y disparó contra la joven de 17 años, esto mientras las tres jóvenes caminaban hacia la Alameda. La menor se desplomó, ya que recibió al menos dos balazos. Después de una llamada al 911, número de emergencias, al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja que confirmaron que la menor ya no tenía signos vitales y murió al no poder superar las heridas. La joven víctima fue identificada como Yaepsi P. S., de 17 años, quien vivía en la colonia Alameda.

También llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal, quienes aseguraron el perímetro para que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantara dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales aseguraron como evidencia balística y después procesaron la escena del crimen. El cuerpo de la joven fue llevado al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para que médicos forenses le practicaran la necropsia de ley y abrir una carpeta de investigación. La joven de 17 años es la víctima número 29 del mes de noviembre, siendo la quinta mujer asesinada del mes y la 48 del año 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui