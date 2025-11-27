Última Hora: Alejandro Gertz Manero RENUNCIA a la FGR; ¿Quién será el nuevo fiscal?

Ciudad de México.- Dos años antes de concluir su cargo de forma oficial, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia a la dependencia; así se estaría confirmando en la sesión vespertina del Senado de la República de este jueves 27 de noviembre de 2025. La Cámara Alta mandó una comisión a las instalaciones de la FGR para recibir la notificación oficial y presentarla al pleno.

Con esto, el Senado de la República deberá dar trámite formal y activar el proceso para designar a la nueva persona titular de la FGR. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, debe anunciar la convocatoria para recibir las propuestas a fin de elaborar una lista de 10 personas que serán enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que elija a tres. Tras ello, estas tres personas deben comparecer en el Senado y, entre el martes y jueves próximos, se escogerá a la nueva persona.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia a la dependencia

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han dado a conocer motivos por los que el fiscal habría dejado su puesto a dos años de terminar su periodo oficial. De acuerdo con el columnista de El Universal, Mario Maldonado, esto podría deberse al "evidente" deterioro en la relación entre el fiscal y la presidenta. "La presidenta Claudia Sheinbaum quiere que el fiscal esté presente en sus juntas de gabinete y no ha sido así", señaló Maldonado.

¿Quién será el nuevo titular de la FGR?

Se ha especulado sobre quién podría ocupar el cargo, a lo que han surgido los nombres de Ernestina Godoy, quien fue fiscal general de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum Pardo ocupó la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y de Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México. Cabe señalar que Zaldívar fue un hombre clave para la Reforma al Poder Judicial.

¿Quién es Gertz Manero?

De 86 años, es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como parte de su trayectoria al servicio público, Gertz Manero se ha desempeñado como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), agente del Ministerio Público Federal auxiliar del procurador general de la República. También fue secretario de Seguridad Pública Federal, comisionado general de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).

