Aparatoso choque en Hermosillo: Vehículo queda destrozado tras chocar con camioneta por corte de paso

Hermosillo, Sonora.- El pasado jueves 27 de noviembre de 2025 ocurrió un aparatoso accidente, aparentemente provocado por un corte de circulación, en el que se vieron involucrados un vehículo sedán y una camioneta. De acuerdo con información extraoficial, los hechos sucedieron alrededor de las 18:30 horas, justo en el cruce de los bulevares Quiroga y Serna, ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan lesionados ni víctimas mortales; sin embargo, sí se registraron daños materiales: el sedán quedó bastante afectado, e incluso una de las llantas se desprendió. A la escena arribaron elementos de la Policía de Tránsito Municipal, quienes se encargaron del flujo vehicular, por lo que se hace un llamado a los conductores a mantener la paciencia en incidentes de esta magnitud.

De igual forma, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a los involucrados; como ya se mencionó, por fortuna no requirieron ser trasladados a un hospital. En cuanto a las unidades, quedaron aseguradas por agentes municipales para realizar las indagatorias correspondientes y, posteriormente, fueron remolcadas por una grúa. En caso de que surjan más detalles, te los haremos saber en TRIBUNA.

El sedán quedó en un muy mal estado

De hecho, en la capital de Sonora los accidentes están a la orden del día, siendo uno de los más frecuentes aquellos que involucran camiones de transporte urbano. Por ejemplo, el pasado 25 de noviembre, alrededor de las 14:30 horas, dos unidades de transporte público se impactaron y una se volcó en la intersección de las avenidas Luis Encinas y Yáñez, en la colonia Centro. Según reportaron las autoridades, el accidente dejó como saldo cuatro personas lesionadas.

#Seguridad | Trágico asesinato en Ciudad Obregón: De un balazo en la cabeza le arrebatan la vida a joven de 15 años en Cócorit uD83DuDEA8uD83DuDD4A?https://t.co/IaLUoMDvA4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

Por su parte, ayer, justo en el kilómetro 232 de la carretera Hermosillo-Yécora, un tractocamión sufrió un accidente, dejando como saldo a una persona lesionada y afectando considerablemente el tráfico vial. Al sitio llegaron poco después elementos de seguridad y personal de emergencias, tanto para brindar atención médica como para evitar que el tránsito, en la desesperación de algunos conductores por pasar, provocara un incidente mayor.

Fuente: Tribuna del Yaqui