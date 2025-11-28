Asesinan a jovencita de 16 años en Ciudad Obregón; había sido rescatada de un 'levantón' meses atrás, señala FGJES

Ciudad Obregón, Sonora.- Como te reportó TRIBUNA, ayer jueves 27 de noviembre de 2025 fue asesinada una jovencita de 16 años, identificada como Yaepsi P. S., en la colonia Villa Bonita, cuando esta se encontraba regresando a su casa, presuntamente de una fiesta. Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó una investigación y reveló que la víctima había sido rescatada de un 'levantón' meses atrás.

Tras el trágico homicidio de la joven, la FGJES dio a conocer que se ha establecido de manera preliminar que el crimen tiene relación con grupos criminales y está vinculado al narcomenudeo en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. La dependencia dio a conocer que el crimen ocurrió cuando de un vehículo tipo sedán, color gris, descendieron tres sujetos armados, mientras un cuarto permaneció al volante. Los agresores realizaron disparos de manera directa contra la joven, aun cuando esta se encontraba acompañada de dos menores de edad en horas de la madrugada. Cabe señalar que las otras mujeres no resultaron lesionadas.

La FGJES aseguró en el sitio cuatro casquillos calibre 9 milímetros, por lo que personal de Servicios Periciales realiza los dictámenes correspondientes en materia de balística y procesamiento de campo. Como se mencionó en un principio, las primeras investigaciones indican que la joven fue rescatada el pasado 17 de febrero del 2025, ya que junto con otro adolescente se encontraba privada de su libertad en un domicilio de la colonia Las Praderas. Ambos menores estaban retenidos por integrantes de una célula delictiva, situación que fue consecuencia del reclamo de un adeudo de compra-venta de droga.

Cuando la menor y el otro joven fueron rescatados, la FGJES aseguró un arma tipo fusil AK-47, droga y otros indicios relevantes para la investigación. "Por lo anterior, la hipótesis de trabajo es una venganza y la línea de investigación está asociada a un grupo criminal que opera en Ciudad Obregón, de quienes ya se tiene los nombres de los sujetos que se perfilan como principales sospechosos del homicidio", indicó la dependencia mediante un boletín oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES