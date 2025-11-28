Cadáver de adulto mayor con golpes politraumáticos encontrado en el patio de una vivienda en Sinaloa

Angostura, Sinaloa.- La mañana de este viernes 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 07:00 horas, se localizó un cuerpo sin vida en el patio de una vivienda sobre la calle Río Fuerte, esquina con Adolfo Ruiz Cortines, en la sindicatura de La Reforma, ubicada en el municipio de Angostura, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, el cadáver correspondía a un sujeto del sexo masculino.

El hombre fue identificado por las autoridades como Guadalupe Abel 'V', de 57 años, quien tenía su domicilio en la colonia Agrícola México, conocida como Palmitas, y se dedicaba a la agricultura. Tras el reporte, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como diversas corporaciones policiacas municipales y estatales, quienes acordonaron la escena para evitar así su contaminación.

Una vez en el sitio, los socorristas revisaron al hombre únicamente para confirmar que presentaba golpes politraumáticos en distintas partes del cuerpo, por lo que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo si las heridas antes mencionadas fueron producidas por una caída fuerte o, por el contrario, si se trató de un acto violento que derivó en un crimen.

Todavía se desconoce la causa de muerte

De igual forma, llegó personal de la Fiscalía General del Estado para encargarse de las diligencias periciales y del levantamiento del cuerpo. El Ministerio Público determinará, mediante la necropsia y el procesamiento del sitio, la causa de la muerte. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance relacionado con el caso que surja en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui