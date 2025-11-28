Caen dos implicados en asesinato del boxeador 'Rafaguita' en Sonora; fue hallado 'encobijado'

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron dos nuevas órdenes de aprehensión contra dos sujetos que ya se encontraban en una prisión de San Luis Río Colorado, Sonora. Los imputados, identificados como integrantes de una célula delictiva, enfrentan ahora cargos por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado, el cual provocó la muerte de un joven boxeador sonorense.

Las notificaciones judiciales fueron realizadas al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad fronteriza. Los señalados responden a los nombres de Paul Alonso 'N', alias 'El Chiquilín', y Armando 'N', alias 'El Balín'. Cabe destacar que ambos individuos habían sido detenidos previamente durante operativos realizados por la AMIC los días 20 y 25 de septiembre del año en curso, por lo que su situación legal se complica con estas nuevas acusaciones.

La carpeta de investigación establece que los hechos delictivos tuvieron lugar el 14 de septiembre de 2025. Según las indagatorias, los hoy imputados, en compañía de un tercer copartícipe, irrumpieron en una vivienda situada en la colonia Aeropuerto. En dicho lugar, sometieron mediante el uso de la fuerza a Jesús Iván 'N', alias 'Rafaguita'. La víctima fue privada de su libertad, inmovilizada de extremidades con cinta adhesiva y agredida físicamente.

El móvil establecido por la autoridad apunta a un ajuste de cuentas por un presunto adeudo de 150 mil pesos por la venta y distribución de narcóticos. Se confirmó que tanto los agresores como la víctima pertenecían a la misma estructura criminal generadora de violencia en la región. Al día siguiente, el 15 de septiembre, el cuerpo sin vida de Jesús Iván 'N' fue hallado a la altura del kilómetro 9 del libramiento San Luis Río Colorado - Golfo de Santa Clara.

Los reportes forenses indicaron que el cadáver estaba envuelto en una cobija, con ataduras y una cuerda en el cuello, presentando signos evidentes de violencia física. Asimismo, los análisis periciales post mortem arrojaron resultados positivos a consumo de sustancias ilícitas en el cuerpo de la víctima. Gracias a las pruebas del Ministerio Público, un juez de control concedió las órdenes de aprehensión por secuestro agravado con resultado de muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora