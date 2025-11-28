Choca vehículo con 16 jornaleros a bordo en carretera de Hermosillo; hay varios lesionados

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 28 de noviembre, autoridades del Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo y cuerpos de emergencia atendieron el reporte de un accidente vehicular ocurrido a la altura del kilómetro 54 de la carretera Hermosillo - Bahía de Kino. El percance dejó como saldo a cuatro personas con lesiones que requirieron traslado a un hospital, sin que se reportaran pérdidas humanas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de tránsito, el encontronazo se registró aproximadamente a las 12:25 horas. En el hecho de tránsito se vieron involucradas dos unidades, un automóvil tipo sedán de la marca Hyundai, color rojo y una furgoneta de la línea Express, de color azul y blanco, utilizada para el transporte de trabajadores agrícolas, en el que viajaban 16 personas en ese momento.

Los peritajes iniciales señalan que el choque fue provocado cuando uno de los conductores intentó realizar una maniobra de vuelta en una cruce de la carretera sin tomar las precauciones de distancia y velocidad necesarias. Esto causó que la furgoneta, en la que viajaban los jornaleros, presentó daños en la parte trasera, mientras que el vehículo particular resultó con la parte frontal lateral severamente afectada.

Al lugar de los hechos acudió personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo para brindar soporte en la zona y asegurar los vehículos. César Vásquez, encargado del servicio de bomberos en el sitio, detalló las labores realizadas por su equipo:

Nos enfocamos a ayudar a las personas, afortunadamente la situación no fue de gravedad. Uno de los carros quedó en el acotamiento de Poniente a Oriente, y el otro en sentido opuesto; gracias a esto, la ruta quedó abierta sin problemas para la circulación de otros automovilistas", explicó el oficial.

A pesar de lo aparatoso de los daños materiales en el sedán, sus tripulantes resultaron ilesos. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para realizar la valoración de los pasajeros de la unidad de transporte de personal. Tras la revisión, se determinó el traslado de cuatro de los trabajadores a un hospital en la ciudad de Hermosillo para recibir atención médica y descartar lesiones internas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora