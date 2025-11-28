Código Rojo: FUERTE accidente nocturno en Ciudad Obregón deja una víctima HOSPITALIZADA

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 27 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en la zona norte de Ciudad Obregón luego de que se reportara un aparatoso choque entre dos vehículos particulares. Por desgracia, este siniestro dejó dos personas hospitalizadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 27 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, sobre la calle Norte, a unos metros de la Calzada Pascual Orozco, en la colonia Cajeme, justo frente a un supermercado muy concurrido. En ese punto, dos vehículos habrían impactado de manera frontal, lo que dejó severos daños en ambas unidades.

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se hicieron presentes oficiales de de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes tomaron control de la situación, delimitaron el área y coordinaron la circulación vehicular ante el congestionamiento generado por el accidente.

Más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes para atender a una víctima lesionada en el sitio; no obstante, debido a la severidad de sus heridas, fue necesario trasladarla a un nosocomio. Mientras, agentes de Tránsito iniciaron con las primeras diligencias para establecer la mecánica de los hechos.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado las causas del siniestro; sin embargo, versiones extraoficiales señalan que uno de los conductores habría ignorado un señalamiento de alto, provocando que invadiera el carril contrario y se produjera el impacto frontal.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre el estado de salud de la persona lesionada y los daños causados por el accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui