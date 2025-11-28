Cuarto día de protestas: Familia de Raymundo bloquea importante crucero en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde y noche de este jueves 28 de noviembre, un grupo de ciudadanos realizó el bloqueo de una de los cruceros viales más importantes de Ciudad Obregón. La manifestación tuvo lugar en las calles 200 y Sufragio Efectivo, un punto de constante tránsito local y de carga, donde familiares y amigos de un joven privado de su libertad se congregaron para exigir su aparición con vida.

Las acciones comenzaron poco antes de las 18:00 horas, cuando los manifestantes cerraron el paso vehicular utilizando diversos objetos. Para impedir la circulación, colocaron vehículo y neumáticos sobre el asfalto. También encendieron fuego a cubetas que contenían madera. El grupo portó pancartas y cartulinas en las que se leían mensajes dirigidos a las autoridades, solicitando celeridad en las investigaciones y resultados para dar con el paradero de la víctima.

Debido a que el cruce de la calle 200 y Sufragio Efectivo es una de las arterias más transitadas de la ciudad, por donde circulan cientos de vehículos de carga diariamente, el bloqueo generó una interrupción importante en la logística vial, obligando a las autoridades de tránsito a desviar el flujo automovilístico hacia rutas alternas para desahogar la congestión.

El motivo de la movilización es la desaparición de Raymundo Delgadillo, un joven de 28 años de edad y estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson). De acuerdo con los reportes, el joven fue privado de su libertad el pasado domingo 24 de noviembre. Los hechos ocurrieron en su domicilio, ubicado en la colonia Isssteson Tepeyac, de donde fue sustraído por sujetos armados que se lo llevaron en un automóvil.

Hay que destacar que, durante el mismo incidente en el que se llevaron al estudiante, también fue secuestrado un elemento de la Policía Municipal de Cajeme. No obstante, el oficial fue localizado con vida ese mismo día en el municipio vecino de Bácum, mientras que el paradero de Delgadillo permanece desconocido hasta la fecha. Esta manifestación marca el cuarto día consecutivo de protestas organizadas por el círculo cercano del joven.

Los manifestantes usaron pancartas con diversos mensajes

A lo largo de la semana, los familiares han realizado bloqueos en diferentes calles de la ciudad y han marchado hacia el Centro Integral de Procuración de Justicia para mantener visible el caso. Por su parte, las autoridades estatales han declarado que la carpeta de investigación se mantiene abierta y activa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre la localización del estudiante ni sobre detenciones relacionadas con el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui