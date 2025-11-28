Detienen a servidor público acusado de secuestro y extorsión contra comerciantes en Edomex

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Christian Jesús 'N', conocido por los alias de 'Gimy' o 'Jimmy'. El individuo, quien fungía como sexto regidor en el Ayuntamiento de Chalco, enfrenta cargos por su presunta implicación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Esta resolución judicial fue posible por las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los cuales fueron suficientes para que la autoridad judicial iniciara el proceso legal. Asimismo, se ratificó imponerle prisión preventiva justificada, y se estableció un plazo de 1 mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 30 de julio en el municipio de La Paz.

Las indagatorias señalan que Christian Jesús 'N', en compañía de otros dos individuos, habría interceptado a un grupo de comerciantes dedicados a la distribución y venta de garrafones de agua. Las víctimas fueron obligadas a subir a un vehículo donde, presuntamente, fueron retenidas contra su voluntad. Durante este lapso, el acusado habría exigido el pago de una cuota semanal de mil pesos para permitirles trabajar.

Además, amenazaron con causar daño a sus familias. En el acto, el funcionario público supuestamente se ostentó como miembro de organizaciones gremiales conocidas como Sindicato 25 de Marzo y la USON, presuntamente con el fin de intimidar a los comerciantes. La detención del regidor se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre como parte de la estrategia de seguridad denominada 'Operación Caudal'.

Este despliegue tiene como objetivo prioritario la desarticulación de células delictivas que operan bajo la fachada de sindicatos y organizaciones sociales para controlar la cadena de extracción, distribución y venta de agua en diversas regiones del Estado de México. Las autoridades han puesto especial énfasis en neutralizar objetivos que, aprovechando cargos públicos, facilitan estas operaciones ilícitas.

Christian Jesús 'N' fue identificado por las autoridades como el presunto líder del grupo social autodenominado Sindicato 22 de Octubre. Las labores de inteligencia de la Fiscalía sugieren que la influencia de esta organización se extiende principalmente por los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

#AProceso.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo la vinculación a proceso de Christian Jesús “N” alias “Gimy” y/o “Jimmy”, quien se desempeñaba como sexto Regidor en el municipio de Chalco y quien es identificado como líder del grupo social autodenominado "Sindicato 22 de Octubre", por su… pic.twitter.com/I45sw6kMUI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 27, 2025

Otras líneas de investigación

Además del proceso actual por secuestro exprés y extorsión, la Fiscalía mexiquense mantiene abiertas otras indagatorias en contra de Christian Jesús 'N'. Se investiga su probable participación en diversos delitos de alto impacto, incluyendo robo con violencia y narcomenudeo, así como otros actos de extorsión sistemática en la zona oriente del estado.

Tras su captura, el ahora vinculado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial. Es importante destacar que, conforme a los principios del sistema penal acusatorio, el 'Jimmy' debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM