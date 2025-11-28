Fatal accidente el norte de Sonora: Muere mujer de 24 años tras salirse del camino y volcar

San Luis Río Colorado, Sonora.- Autoridades de tránsito y servicios de emergencia atendieron un aparatoso accidente automovilístico con consecuencias fatales ocurrido la tarde de este viernes 28 de noviembre, en la zona noroeste de Sonora. El percance tuvo lugar aproximadamente al mediodía de este día, específicamente a la altura del kilómetro 72 de la carretera San Luis Río Colorado - Golfo de Santa Clara.

La víctima del accidente fue identificada como Melissa Michelle 'N', una joven de 24 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Altar, en la cabecera municipal de San Luis Río Colorado. De acuerdo con el informe, la conductora viajaba sola a bordo de una camioneta marca Jeep Grand Cherokee, modelo 2006 de color negro. Los primeros reportes periciales indican que el vehículo transitaba en dirección hacia Golfo de Santa Clara.

Al llegar a las inmediaciones del puesto de control militar conocido como 'El Doctor', y por causas que aún son investigadas, la conductora perdió el control de la unidad. Esto provocó que el automóvil se saliera de la cinta asfáltica hacia el monte, donde la camioneta volcó y dio varias volteretas. La mecánica del accidente sugiere que el vehículo se desplazaba a una velocidad considerable, dado el nivel de daños que presentó la unidad.

Asimismo, la inspección en el lugar de los hechos reveló que la conductora fue proyectada fuera de la cabina durante las volteretas, terminando a varios metros de distancia del automóvil. Este hecho es un indicativo técnico de que, al momento del siniestro, la conductora no portaba el cinturón de seguridad, lo que resultó en lesiones de gravedad que le costaron la vida en el mismo lugar de los hechos.

El vehículo volcó en una zona de monte

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras la valoración confirmaron el fallecimiento de la joven. Posteriormente, elementos de seguridad resguardaron el área para permitir las diligencias. Personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargaron del procesamiento de la escena. Los restos fueron trasladados a San Luis Río Colorado para la necropsia y trámites legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui