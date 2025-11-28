Fiscalía de Michoacán busca a José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán.- Aún quedan cabos por resolver tras el violento homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado Día de Muertos 2025, por lo que las autoridades continúan sumando esfuerzos para dar con los presuntos responsables y determinar el móvil del crimen.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que existe una orden de aprehensión en contra del coronel José Manuel Jiménez Miranda, quien fungió como jefe de escoltas de la víctima ultimada el 1 de noviembre de 2025 en el Festival de las Velas. Actualmente, el mando policiaco, considerado uno de los hombres de mayor cercanía de Manzo y ahora señalado como el octavo implicado en la investigación, se encuentra prófugo.

Según lo compartido por las autoridades de la FGE, Jiménez Miranda habría sido el responsable de seleccionar al equipo de seguridad que acompañaba al alcalde, cuyos siete integrantes ya fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de homicidio por omisión.

Cabe recordar que el juez Luis Fernando Díaz Parra vinculó formalmente a proceso a los siete escoltas esta semana, quienes permanecen recluidos en el Centro de Alta Seguridad No. 1, en el municipio de Charo. Las primeras indagatorias señalan que todos formaban parte del primer círculo de seguridad del alcalde y que varios de ellos pertenecieron previamente a las Fuerzas Armadas.

Jiménez Miranda, prófugo tras el homicidio de Manzo

De acuerdo con los informes oficiales, el coronel logró huir durante el operativo en el que sus subalternos fueron asegurados. Desde entonces no ha sido localizado, por lo que la FGE mantiene una búsqueda activa para ejecutar la orden judicial en su contra.

Nuevos reportes señalan que la relación entre Jiménez Miranda y Manzo Rodríguez estuvo rodeada de tensión. Antes de asumir como jefe de escoltas, el coronel fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Uruapan, cargo que ocupó solo 28 días (del 1 al 28 de septiembre de 2024) debido a una denuncia por violencia intrafamiliar que lo obligó a separarse del puesto.

Pese a la acusación, el alcalde lo reincorporó posteriormente como jefe de su seguridad personal, considerándolo un elemento de confianza. Como responsable del equipo, Jiménez Miranda reclutó a los escoltas que hoy enfrentan cargos por omisión en el homicidio del propio edil. Las pesquisas por este homicidio continúan y cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

