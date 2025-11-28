Impactante explosión en penal de Puerto Vallarta deja muertos y dos heridos; investigan causa

Puerto Vallarta, Jalisco.- La madrugada de este viernes 28 de noviembre de 2025 se registró una explosión e incendio en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, que dejó como saldo dos personas privadas de la libertad fallecidas y dos más lesionadas. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la cárcel ubicada en el kilómetro 6.5 de la Carretera Las Palmas, Delegación Ixtapa.

Al parecer, el siniestro comenzó en una zona del penal utilizada como taller de reciclado, el cual, según medios locales, cuenta con un espacio de 40 por 40 metros. Una vez que los trabajadores se percataron de la presencia del fuego, llamaron de inmediato a la línea de emergencia 911. Sin embargo, como una medida para actuar con rapidez, también se activaron los protocolos internos de Protección Civil de DIGPRES.

A pesar de los esfuerzos, las llamas llegaron hasta el taller de carpintería, por lo que, al arribar los bomberos al sitio, se procedió a evacuar a los internos que trabajaban en el turno nocturno. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se confirmaron dos prisioneros con lesiones leves, quienes afortunadamente no necesitaron ser trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta

Las desgracias no terminaron, ya que, al controlar la situación, los bomberos encontraron a dos personas privadas de la libertad sin vida y con quemaduras. Las autoridades se comprometieron a dar seguimiento y brindar todo el apoyo necesario a los familiares de los occisos. Cabe destacar que las identidades no han sido reveladas, pero en TRIBUNA estaremos pendientes de cualquier actualización.

#Nacional | Ernestina Godoy asume la Fiscalía Especial de Control Competencial tras dejar la Consejería Jurídica uD83DuDDE3?https://t.co/qpJ7cAd4hH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

Un poco más tarde, se contó con la presencia de agentes de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes trabajarán para determinar la causa del siniestro. Además, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional mantuvieron una estricta vigilancia del perímetro, algo que resulta vital en cada caso de atención a emergencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui