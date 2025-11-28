Menor de 5 años deambula solo por bulevar Mazón López; madre se reúne con él en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Desde hace aproximadamente una hora, un menor de cinco años se encuentra en las instalaciones de la Comandancia Centro de Hermosillo, luego de ser localizado solo en plena vía pública. Según información extraoficial, el niño no estaba acompañado por ningún adulto, por lo que los agentes, preocupados por su bienestar, decidieron que lo mejor era resguardarlo.

La Seguridad Pública Municipal informó que el pequeño fue encontrado este viernes 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 05:30 horas, mientras caminaba sobre el bulevar Mazón López, a la altura de la colonia San Luis. Una vez a salvo con los policías, estos realizaron un recorrido por la zona para intentar localizar a algún familiar, pero lamentablemente no tuvieron éxito.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sigue buscando a los parientes del menor. Las autoridades de la capital del estado compartieron una fotografía para agilizar el proceso. En caso de que algún miembro de su círculo cercano lea esta nota, se solicita acudir a la Comandancia de Policía ubicada en las calles Nuevo León, entre Matamoros y Benito Juárez, en la colonia Centro.

Ya apareció su madre

Precisamente, también en Hermosillo, el pasado martes 25 de noviembre fueron localizadas sanas y salvas Paola Alejandra, de 28 años, y su pequeña hija de dos años, Ivana Sthepania, quienes habían desaparecido desde el 29 de octubre, justo cuando la joven madre salió de su domicilio en la colonia La Cholla. Por fortuna, nunca estuvieron en peligro, ya que la progenitora se había reunido voluntariamente con el padre de la niña.

#Hermosillo | Realiza el Ayuntamiento de Hermosillo una jornada más de donación de árboles nativos en el vivero municipal uD83EuDEB4 pic.twitter.com/nm6LbMITdL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

En relación con este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó su búsqueda el lunes 24 de noviembre al activar la Alerta Amber Sonora, debido a la preocupación de los familiares por el bienestar de ambas. Se recuerda que, ante cualquier posible desaparición, se debe reportar de inmediato al 911 o acudir a los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía estatal.



Fuente: Tribuna del Yaqui