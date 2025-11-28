Nunca estuvo secuestrado: Menor de 16 años falleció por sobredosis de droga en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este viernes que abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo de Cristopher Misael González Acuña, de 16 años de edad. El descubrimiento tuvo lugar durante la tarde del pasado martes 26 de noviembre en el sector conocido como Invasión Altares, de Hermosillo, después de que el joven fue reportado como desaparecido por sus familiares.

Las autoridades iniciaron los protocolos forenses correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias del suceso. De acuerdo con el informe oficial, el cuerpo fue localizado en la acera oeste de una calle sin nomenclatura, recargado sobre el tronco de un árbol. En la inspección inicial de la escena, el personal de servicios periciales documentó la presencia de una jeringa incrustada en la extremidad superior derecha del menor.

Dicho instrumento contenía una sustancia líquida de coloración rojiza que, tras ser sometida a los análisis químicos de laboratorio, dio positivo a heroína, lo cual aporta datos para la investigación toxicológica. Durante las entrevistas realizadas para la identificación y recopilación de antecedentes, un familiar cercano confirmó la identidad del adolescente y declaró ante el Ministerio Público que el joven padecía problemas de adicción a sustancias ilícitas.

Asimismo, se informó que era habitual que el menor se ausentara de su domicilio y deambulara por la zona durante varios días consecutivos, por lo que sus familiares desconocían su paradero exacto en los momentos previos al deceso. Por otro lado, testimonios recabados entre vecinos y conocidos del sector indican que el joven mantenía un perfil bajo y procuraba ocultarse debido a conflictos personales, presuntamente derivados de su participación en diversos robos en la localidad.

Con base en esta información y la evidencia física, la Fiscalía de Sonora descartó hasta el momento la versión difundida por algunos medios digitales sobre una supuesta privación ilegal de la libertad, ya que no existen indicios que corroboren un acto de secuestro. Actualmente, la FGJES continúa con las diligencias periciales para determinar científicamente la causa exacta de muerte y cerrar el caso con total transparencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora