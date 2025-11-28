Procesan a 'El Piña' y 'El Pulga' por muerte de policía en Hermosillo; rafaguearon su patrulla

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la situación jurídica de dos sujetos señalados como los probables responsables de la muerte de un elemento de seguridad pública de Hermosillo. Se trata de Juan Antonio 'N', alias de 'El Piña', y Luis Fernando 'N', apodado 'El Pulga', quienes fueron detenidos y vinculados a proceso penal tras la presentación de pruebas ante la autoridad judicial.

Los cargos que enfrentan ambos señalados son de extrema gravedad, incluyendo homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, cometido específicamente contra funcionarios públicos, además del delito de asociación delictuosa. Esta resolución judicial surge a raíz de los violentos sucesos registrados el pasado lunes 17 de noviembre en la colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con la carpeta de investigación expuesta por el Ministerio Público ante el juez de control, se estableció una cronología clara de los hechos. La Fiscalía acreditó que los acusados, en complicidad con otras personas, orquestaron una emboscada. A bordo de un vehículo tipo sedán de color gris, los agresores realizaron labores de vigilancia y seguimiento a la patrulla E-217, la cual era conducida por la víctima, el oficial activo Rafael 'N'.

La agresión se materializó cuando la unidad oficial transitaba sobre la calles Dalia entre Pirul y Tabachín. Aprovechando el factor sorpresa, los ocupantes del sedán se emparejaron al vehículo policial y abrieron fuego con armas de alto poder, provocando la muerte instantánea del agente en el lugar de los hechos. Tras analizar los datos, el juez determinó que existían elementos suficientes para procesar a Juan Antonio 'N' y Luis Fernando 'N'.

Asimismo, le s impuso prisión preventiva justificada para garantizar el desarrollo del juicio. Es pertinente señalar el historial delictivo que la Fiscalía atribuye a uno de los detenidos. Juan Antonio 'N', alias 'El Piña', ya enfrentaba previamente otros procesos legales impulsados por la FGJES. Tras su captura en el operativo de reacción por la muerte del policía, se le ejecutaron órdenes de aprehensión por dos causas penales distintas.

FGJES logra vinculación a proceso de presuntos homicidas de Policía Municipal en Hermosillo



- Además se determinó prisión preventiva para “El Piña” y “El Pulga” por el homicidio del agente



Hermosillo, Sonora, 28 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado… pic.twitter.com/TVtEkZUv9y — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 28, 2025

Una fue por homicidio calificado en perjuicio de Miguel Ángel 'N' y otra por el delito de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte, afectando a las víctimas Carlos Abraham 'N' y Juan de Dios Francisco 'N'. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, pues se presume la participación de 'El Piña' en otros delitos graves ocurridos en Hermosillo, información que será divulgada conforme los tiempos procesales lo permitan.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora