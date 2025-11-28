Puerto Peñasco: Joven se salva de milagro tras choque de su vehículo con tren que terminó incendiándose

Puerto Peñasco, Sonora.- La mañana de este viernes 28 de noviembre de 2025 se registró un impactante accidente en el cruce del bulevar Benito Juárez y la Calle 13, cuando una camioneta Jeep Grand Cherokee se estrelló contra un tren de carga que se encontraba detenido sobre las vías. El problema ocurrió justo cuando la unidad impactó al convoy, ya que la camioneta comenzó a incendiarse.

De acuerdo con información extraoficial, el joven que conducía el vehículo fue identificado como Jesús Francisco Ochoa Martínez, de 24 años de edad, quien, por fortuna, logró salir a tiempo y resultó ileso. Sin embargo, aunque no se reportaron lesionados ni víctimas mortales, sí se registraron cuantiosas pérdidas materiales, pues las llamas consumieron casi en su totalidad el automóvil.

A la escena arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, cuya rápida reacción permitió sofocar el incendio y evitar que se propagara a zonas aledañas. Un poco más tarde, se contó con la presencia de la Policía Municipal y de Tránsito para asegurar el área y retirar la camioneta siniestrada. En nuestro medio de comunicación estaremos pendientes de cualquier actualización que surja sobre el tema.

La unidad quedó destruida

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, existen dos hipótesis sobre lo que pudo ocasionar el incidente. Por una parte, se dice que Jesús Francisco intentó cruzar las vías sin percatarse de la presencia del tren; por otro lado, según medios locales, en realidad habría intentado ganarle al convoy. Ahora solo queda esperar a que concluyan las investigaciones y se pronuncie alguna fuente oficial.

Los accidentes están a la orden del día, y dos de los motivos más frecuentes por los que ocurren suelen ser la imprudencia y el exceso de velocidad. Se hace un llamado a conducir con extrema precaución para salvaguardar lo más valioso: la vida. De hecho, precisamente ayer, jueves 27 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, sobre la Calzada Pascual Orozco, en la colonia Cajeme, se registró un accidente frontal entre dos vehículos que dejó a dos personas hospitalizadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui