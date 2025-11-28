Secuestran a hijo de presidente municipal en Chiapas; fue torturado y liberado 1 día después

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Autoridades estatales y federales confirmaron la localización y liberación de Enrique Palomeque, hijo del actual presidente municipal de Huixtla, Chiapas, Régulo Palomeque Sánchez, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El joven, quien había sido privado de su libertad el pasado martes 25 de noviembre, fue recuperado con vida la tarde de este miércoles, presentando diversas lesiones por golpes que requirieron atención médica.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos se suscitaron en la cabecera municipal de Huixtla, ubicada en la región costera del Estado, cuando Enrique Palomeque, conocido localmente como 'El Junior', fue interceptado junto con un acompañante por un grupo de sujetos no identificados. Tras confirmarse el secuestro de ambas personas, se activaron los protocolos de emergencia que derivaron en un despliegue masivo de fuerzas de seguridad.

La operación de búsqueda y rescate contó con la coordinación de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Para reforzar el rastreo en zonas de difícil acceso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) desplegó una unidad aérea, específicamente un helicóptero Black Hawk, el cual realizó sobrevuelos tácticos tanto en el área urbana como en la zona rural y la microrregión baja del municipio.

Como resultado de las acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó sobre la detención de cinco individuos presuntamente vinculados a una célula del Cártel de Sinaloa el mismo miércoles. Sin embargo, hasta el momento de esta redacción, la dependencia no ha emitido un comunicado oficial que vincule directamente a estos detenidos con el secuestro, manteniendo ambas situaciones como eventos concurrentes dentro del marco del operativo.

Reportan otra desapariciones

De manera paralela a los hechos en Huixtla, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas emitió fichas de búsqueda relacionadas con un caso en el municipio vecino de Mazatán, situado a 42 kilómetros de distancia. Se trata de la desaparición de Mailing Álvarez Bravo, de 41 años de edad, y su hijo menor de edad, Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años. Aunque la alerta de búsqueda se ha intensificado en las últimas horas, los reportes indican que la desaparición de ambas personas, data de hace aproximadamente 11 meses.

Para facilitar su identificación, las autoridades detallaron las características particulares de las víctimas, originarias de la comunidad San José el Hueyate: Mailing Álvarez presenta tatuajes distintivos en la cintura y el cuello, así como la figura de un corazón y una mujer embarazada en el brazo derecho. Por su parte, el menor Samei Armando posee un tatuaje en el brazo derecho. Las autoridades instan a la población a colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero.

