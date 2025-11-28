Segundo accidente de la semana: Chocan dos autos en Otancahui y Allende, de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este viernes 28 de noviembre, los servicios de emergencia y autoridades de tránsito se movilizaron tras el reporte de un accidente vehicular ocurrido en el cruce de las calles Allende y Otancahui. El percance tuvo lugar poco después de las 19:00 horas, en el punto que colinda con las colonias Fovissste 1 y Santa Anita, donde se vieron involucrados dos automóviles de modelo reciente.

Se trata de un sedán marca Toyota de color gris y una vagoneta Hyundai de color blanco que chocaron en el sitio. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la colisión se debió a que uno de los conductores no respetó el alto reglamentario. Esto provocó que la vagoneta Hyundai se estrellara contra un poste de energía eléctrica, mientras que el vehículo Toyota resultó con daños severos en la parte frontal de su carrocería.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención médica a los tripulantes de ambas unidades. Tras la valoración, se determinó que las personas involucradas presentaban únicamente lesiones leves que no ponían en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme se hicieron cargo de la situación para realizar el peritaje y el deslinde de responsabilidades.

Este hecho de tránsito deja en claro una situación recurrente en dicho crucero. Apenas 2 días antes, durante la mañana del pasado miércoles 26 de noviembre, se registró otro accidente en el mismo punto. En aquel suceso, se trató de un choque múltiple que afectó a cuatro unidades y que, según los reportes, también fue causado por un chofer que no hizo alto. Afortunadamente, en ese incidente tampoco se reportaron personas heridas.

Debido a la frecuencia de estos sucesos, el cruce de las calles Allende y Otancahui ha sido señalado por vecinos de la zona como un punto de riesgo. Ante la repetición de los choques, los ciudadanos han expresado su preocupación y han hecho un llamado a las autoridades municipales para dar una solución definitiva a la problemática. Para ello solicitan la instalación de infraestructura para la reducción de velocidad, como topes o boyas metálicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui