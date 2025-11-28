Tenía el tiro de gracia: Hallan a hombre sin vida en capillas de la Santa Muerte en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 28 de noviembre, se registró una intensa movilización de corporaciones policiacas y servicios periciales al sur de la ciudad de Nogales, tras el reporte del hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida y con evidentes signos de violencia. El suceso tuvo lugar en el área conocida como las Capillas de la Santa Muerte, ubicada a un costado de la carretera federal México 15.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 12:10 horas, momento en que las líneas de emergencia recibieron un reporte alertando sobre la presencia de un cuerpo tendido en el suelo. En respuesta, elementos de la Policía Municipal de Nogales y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se trasladaron al sitio. Al arribar, confirmaron la presencia de la víctima y procedieron a asegurar el perímetro, acordonando el área.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la víctima es un hombre de aspecto joven y tez morena clara. Al momento del hallazgo, vestía una sudadera de color negro, pantalón de mezclilla azul, calzado deportivo negro y un cinturón café. Los primeros indicios señalan que el cuerpo presentaba una herida, presuntamente producida por un impacto de proyectil de arma de fuego en la región de la cabeza.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena. Durante la recolección de evidencia, se encontró un casquillo percutido calibre 9 milímetros, el cual fue integrado a la carpeta de investigación. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento y traslado del cuerpo para la necropsia de ley y su identificación.

Diversas autoridades se hicieron presentes en el lugar

Cabe destacar que estas capillas, situadas en la salida sur de Nogales, ha sido escenario de hallazgos similares en meses recientes. Existen antecedentes de hechos ocurridos el pasado 6 de julio, cuando las autoridades confirmaron la localización de otro cuerpo en este mismo punto. Asimismo, el 24 de julio del presente año se encontró otro cuerpo en la zona. En la mayoría de estos casos, las víctimas presentan impactos de bala.

Fuente: Tribuna del Yaqui