Trágico asesinato en Ciudad Obregón: De un balazo en la cabeza le arrebatan la vida a joven de 15 años en Cócorit

Ciudad Obregón, Sonora.- Un trágico hecho sucedió esta mañana de viernes 28 de noviembre de 2025 en la Comisaría de Cócorit, al norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, pues fue asesinado un menor de un balazo en la cabeza. Los hechos se suman a la ola de violencia que se vive en la región; aquí los detalles.

El violento asesinato ocurrió a las 8:15 horas de la mañana, por el margen oriente del Canal Porfirio Díaz, conocido popularmente como Porfirio, al sur de la calle 5 de Mayo. No se saben muchos detalles de los hechos, ya que trascendió que los presuntos sicarios habrían utilizado un silenciador de arma para dispararle en la cabeza y en otras partes del cuerpo, por lo que el cuerpo del joven quedó tirado sin vida en el lugar.

El menor fue identificado como Emiliano E.S., de 15 años, quien tenía su domicilio en la colonia Eduardo Estrella, en Cócorit. Se dijo que vestía sudadera de color negro y un pantalón de color blanco. Al llegar los paramédicos a la escena, se dieron cuenta de que ya no tenía signos vitales y presentaba por lo menos cinco impactos en el cuarto. También llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que acordonaron la zona para hacer el procesamiento de la escena. Al lugar llegaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) para proceder con el levantamiento del cuerpo y llevarlo a las instalaciones de medicina legal para la necropsia correspondiente y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Con esta agresión armada, se elevó a 29 el número de víctimas de homicidio doloso en el mes de noviembre.

Asesinan a jovencita de 17 años

Ayer jueves 27 de noviembre en la colonia Villa Bonita fue asesinada Yaepsi P. S., de 17 años, quien mientras estaba regresando de una fiesta con sus amigas fue atacada a balazos y murió en el lugar de los hechos. El violento suceso ocurrió a las 5:30 horas entre la calle Islas Azores e Islas Marquesas en la colonia ya antes mencionada; cuando ella y sus amigas bajaron de un carro y comenzaron a caminar, esta fue atacada por sujetos que bajaron de otro vehículo.

Fuente: Tribuna del Yaqui