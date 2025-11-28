Violencia en Guanajuato: Sicarios matan a un hombre frente a su madre; la mujer también fue baleada

León, Guanajuato.- La noche de este jueves 27 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como elementos del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en la colonia La Ermita, en el municipio de León, luego de que se reportara un ataque armado afuera de una vivienda. Este hecho violento, por desgracia, dejó una víctima mortal y una más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 27 de noviembre, alrededor de las 23:40 horas, tiempo local, sobre la calle Perséfone, a unos metros del Andador Cloto. Se detalló que dos sujetos que viajaban en motocicleta se aproximaron al domicilio de un hombre que se encontraba sentado frente a su vivienda. Según testigos, los agresores se detuvieron unos instantes frente al inmueble.

Los hechos ocurrieron la noche de este jueves. Foto: Facebook

En un momento, uno de ellos descendió, sacó un arma de fuego y, sin mediar palabra alguna, abrió fuego directamente contra la víctima. La ráfaga tomó por sorpresa al joven, quien intentó refugiarse al interior de su hogar; sin embargo, apenas logró cruzar la entrada antes de colapsar debido a la gravedad de las lesiones. Durante la balacera, la madre del joven también resultó herida por impactos de bala que ingresaron al domicilio.

En tanto, los presuntos responsables huyeron hacia una dirección desconocida a bordo de su unidad ligera. Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de León, de la Guardia Nacional, y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima.

No obstante, los socorristas confirmaron que el hombre, de entre 30 y 35 años, ya no presentaba signos vitales, mientras que su madre fue trasladada a un hospital cercano, donde permanece bajo atención especializada y su estado se reportó como reservado.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de la recolección de casquillos y otros indicios que podrían ayudar a determinar la secuencia del ataque. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre el posible móvil del crimen ni sobre la identidad de los agresores. La investigación continúa abierta, sin que se reporten detenidos.

