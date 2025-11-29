Atacan con arma blanca a un hombre en un domicilio de Nogales; agresor era primo de su novia

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado el pasado jueves 27 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino resultó con lesiones provocadas con arma blanca durante un ataque ocurrido en una vivienda de Nogales, Sonora. Personal de los servicios médicos acudió al auxilio del individuo y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la ciudad fronteriza, en donde se determinó que las heridas no ponían en riesgo su vida.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, la agresión sucedió alrededor de las 23:00 horas y tuvo lugar en el interior de un domicilio situado en el cruce de las calles 13 de Septiembre y 21 de Marzo. A través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre un civil con una herida en la mano en el mencionado sector.

En su testimonio, el sujeto, identificado como Ulises 'A.', de 27 años de edad, relató que recibió la llamada de su hermana, situación que generó molestia por parte de su pareja sentimental. Por su parte, el primo de su pareja presuntamente lo atacó con un cuchillo y luego escapó del lugar con rumbo desconocido. Fue en ese momento que el lesionado salió de la residencia y pidió ayuda mediante las líneas de emergencias del 9-1-1.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/FCGTIM5q0V — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para auxiliar a la víctima y realizaron el respectivo traslado hacia el Hospital IMSS Bienestar, en donde fue valorado. Según el dictamen médico, el joven presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida. Por su parte, la Policía Municipal efectuó el informe correspondiente y orientó al afectado para interponer la denuncia ante la autoridad competente.

En otro caso registrado el sábado 22 de noviembre en Nogales, una mujer identificada como Danitza 'N.', de 18 años, fue detenida tras ser sorprendida allanando un domicilio de la colonia Altamira con un cuchillo en mano. La denunciante, identificada como Giselle, de 35 años, solicitó la intervención por parte de las autoridades locales, quienes efectuaron la aprehensión de la sospechosa y la pusieron a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido.

#Seguridad | Iba armada: Detienen a una joven de 18 años por allanar vivienda en colonia Altamira de Nogales ??uD83DuDEA8https://t.co/tfMbCmqLJP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui