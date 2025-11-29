Ataque armado en Nogales: Ejecutan de varios balazos a sujeto en colonia Jardines del Bosque

Nogales, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 se reportó un ataque armado en la colonia Jardines del Bosque, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, el cual dejó a una persona del sexo masculino sin vida que se encontraba cerca de un vehículo estacionado. A través de las líneas de emergencias, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron apoyo de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados sobre una agresión armada en la mencionada demarcación. Al arribar al sitio, los uniformados localizaron una camioneta de color negro, misma que estaba a la orilla de la calle y uno escasos metros se encontró sin vida al hombre en cuestión.

El cuerpo fue hallado cerca de un pasillo que divide a unos edificios departamentales y a unos cuantos pasos de la unidad automotriz. Los agentes confirmaron que el individuo presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Posteriormente se notificó a personal de la Cruz Roja y fueron paramédicos de la benemérita institución que corroboraron que el sujeto, aún sin identificar, ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se confirmó el deceso, los policías municipales acordonaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Peritos y agentes investigadores, adscritos a la dependencia estatal, se encargaron de las diligencias correspondientes y las primeras indagatorias para integrar la respectiva carpeta de investigación por este nuevo homicidio en la ciudad fronteriza.

Finalmente, el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente. Se espera que en las próximas horas, la autoridades investigadora comparta más información con respecto a la identidad de la víctima mortal y el móvil de este ataque armado.

#Seguridad |Hallan cuerpo sin vida de una joven en Nogales; tenía espuma en la boca y sangrado en la nariz uD83DuDEA8??https://t.co/QK6lKrp1rw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui