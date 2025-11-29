Centro antiadicciones de Monterrey: Interno era hijo de la directora y falleció por estrangulamiento

Monterrey, Nuevo León.- El pasado martes 24 de noviembre de 2025, un hombre identificado como Marcelo Cárdenas Rojas, de 48 años de edad, fue hallado sin vida en un centro antiadicciones ubicado en la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Como se informó previamente en TRIBUNA, la Fiscalía General de Justicia del Estado se encontraba investigando el caso.

Ahora, la dependencia estatal confirmó que el individuo falleció a causa de asfixia por estrangulamiento. Por ello, las autoridades detuvieron a tres colaboradores del anexo como presuntos responsables. De acuerdo con información de Milenio, la víctima, además de ser un interno, también era hijo de la directora de la institución, de quien no se han dado a conocer más detalles.

Asimismo, Óscar, Roberto y Andrés, de 22, 26 y 25 años, respectivamente, están siendo investigados por homicidio calificado. El reporte más reciente establece que Marcelo Cárdenas perdió la vida la mañana del martes 25 de noviembre, mientras que su cuerpo fue localizado por diversas corporaciones policiacas en el asiento trasero de una camioneta, dentro de la cochera del establecimiento.

Hay tres sospechosos

Los hechos

Aparentemente, horas antes, el señor comenzó a comportarse de manera agresiva e incluso llegó a lanzar insultos; ante ello, los encargados consideraron que lo más adecuado era trasladarlo a otro centro ubicado en la colonia Eduardo Caballero, en Guadalupe. Una vez en ese segundo anexo, volvió a presentar conductas violentas, y fue entonces cuando los tres sospechosos intentaron someterlo sujetándolo del cuello.

El incidente ocurrió mientras todos se encontraban dentro de la camioneta, por lo que al notar que había dejado de reaccionar, regresaron al centro antiadicciones de Mitras Centro. Al percatarse de la situación, los responsables solicitaron una ambulancia, pero los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se han reportado nuevos avances, pero en TRIBUNA se dará seguimiento al caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui