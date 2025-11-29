Choque en Ciudad Obregón: Motociclista resulta lesionado tras ser embestido por un automóvil

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 se registró un accidente de tránsito en el primer cuadro de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en el que un repartidor de plataforma, quien circulaba a bordo de su motocicleta, resultó lesionado tras ser embestido por la conductora de un automóvil Mazda, color blanco y modelo reciente. El percance vial movilizó a las autoridades locales y los servicios médicos.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos se registraron en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Nuevo León, en una zona céntrica de la localidad, en donde presuntamente el motociclista fue golpeado por alcance al momento de intentar cruzar la calle Guerrero, como se le conoce mejor. El choque provocó que el afectado, cuya identidad hasta el momento se desconoce, se cayera de la unidad ligera y terminara sobre el pavimento.

Fue en ese momento que ciudadanos que transitaban por el sitio se percataron del incidente y se comunicaron a las línea de emergencias, solicitando la intervención de los cuerpos de auxilio. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron a la zona para brindarle los primeros auxilios a la víctima y, una vez estabilizado, lo trasladaron hacia un hospital cercano para que reciba atención médica especializada.

El accidente se registró en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Nuevo León.

La tripulante del vehículo Mazda permaneció en el lugar de los hechos mientras se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, las cuales estuvieron a cargo de elementos del Departamento de Tránsito Municipal. La circulación resultó afectada durante el tiempo en el que realizaron las pesquisas de ley para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Cabe mencionar que no se ha reportado la magnitud de las lesiones que sufrió el motociclista.

Debido a la alza de este tipo de incidentes en Ciudad Obregón y en sus alrededores, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito, dos de los principales motivos por los que ocurren estos accidentes, muchos de los cuales han tenido resultados fatales para las personas involucradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui