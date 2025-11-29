Denuncia alcalde de Tepeapulco que sujetos armados intentaron cerrarle el paso en Hidalgo

Tepeapulco, Hidalgo.- El presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz, denunció haber sido víctima de una persecución por parte de sujetos a bordo de una camioneta, quienes incluso intentaron cerrarle el paso al vehículo en el que se transportaba. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la carretera Apan–Alcantarillas, mientras el funcionario se dirigía a la comunidad de Coralillo.

De hecho, según El Universal, González Quiroz compartió que afortunadamente el chofer logró evitar un accidente y consiguieron escapar del sitio ilesos. Además, aclaró el alcalde que ya se comunicó con Seguridad Pública Municipal, así como también pidió apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. A causa del tremendo susto, durante algunas horas permaneció resguardado por agentes de Seguridad Pública de Tepeapulco.

En lo que respecta a la denuncia, esta ya fue realizada y, según el político, se encuentra bien. Por lo pronto, las autoridades están investigando para dar con el paradero de los responsables, quienes se presume iban armados. Cabe destacar que en la unidad no solo viajaba Alfredo, sino también su secretario particular, quien al igual que él no resultó herido, pues no se reportaron disparos de arma de fuego.

Miguel Bahena Solórzano

No es la primera vez

Es necesario recordar que el pasado mes fue asesinado el edil de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano, quien murió a los 47 años en un ataque armado en la comunidad de La Estancia. Él se encontraba fuera de su domicilio cuando, de pronto, dos sujetos armados le dispararon para después huir con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta. Según los reportes, recibió al menos cinco impactos de bala.

Antes de su terrible muerte había subido a sus redes sociales un video hablando de la situación de emergencias en el municipio debido a las inundaciones, donde comentó que había 30 viviendas afectadas en distintas comunidades, 145 deslaves, caída de 300 árboles, decenas de postes eléctricos dañados y caminos inhabilitados en un 90 por ciento en las 52 comunidades de la demarcación.

