Ejecutan a balazos a Juan Francisco mientras estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante los últimos minutos del viernes 28 de noviembre de 2025, un hombre fue ejecutado a balazos mientras se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de su domicilio ubicado en el fraccionamiento San Fermín, en el sector de Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares señalan que el ataque armado fue perpetrado por un gatillero desconocido que disparó en múltiples ocasiones.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el fallecido fue identificado como Juan Francisco 'N.', de 28 años de edad y con domicilio en el lugar de los hechos, situado sobre la calle Opomo, entre las avenidas Los Juncos y Chutama. Tras las detonaciones de arma de fuego, vecinos del sector se percataron de la presencia del joven recostado en la banqueta, por lo que reportaron el suceso a través de las líneas de emergencias.

La información obtenida de los hechos precisa que, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de su domicilio ubicado sobre la calle Opomo, entre las avenidas Los Juncos y Chutama del fraccionamiento San Fermín cuándo sujetos conocidos de quienes no se dieron a conocer detalles dispararon a quemarropa en contra de Juan Francisco", explicó el medio anteriormente citado.

Tras recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) se movilizaron al sitio, en donde observaron a la víctima rodeada de una gran mancha hemática y junto a una bolsa que contenía latas de cerveza en su interior. Una vez que se confirmó el homicidio, los uniformados procedieron a acordonar el perímetro para resguardar la escena del crimen y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar y aseguraron casquillos de arma de fuego como evidencia. Por su parte, agentes de investigación realizaron las averiguaciones previas del caso y posteriormente se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y será resguardado por el Ministerio Público hasta que sea reclamado por sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui