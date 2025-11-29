Feminicidio en Edomex: Fernando atacó hasta la muerte a su víctima con objeto punzocortante

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Fernando 'N.', investigado por su presunta participación en el el delito de feminicidio cometido en agravio de una adulta mayor en la delegación de San Pablo Autopan, perteneciente al municipio de Toluca, según un boletín informativo difundido el viernes 28 de noviembre de 2025.

De acuerdo con las primeras investigaciones efectuadas por el Ministerio Público, el hecho por el que se le señala al detenido se registró el pasado jueves 20 de noviembre del presente año, cuando la hoy occisa se encontraba en compañía del presunto agresor en el interior de un domicilio ubicado en el mencionado sector. Fue ese momento que, por razones desconocidas, el sujeto tomó un objeto punzocortante y comenzó a atacar a la fémina de la tercera edad.

Derivado del ataque, la mujer sufrió graves heridas que a la postre le causaron la muerte y, tras lograr su cometido, el presunto responsable huyó del lugar. Como resultado de las indagatorias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó a Fernando 'N.' como el atacante, por lo que solicitó a un juez la respectiva orden de aprehensión en su contra. El mandato judicial se ejecutó en el municipio de Metepec, en donde se resguardaba el individuo.

Una vez detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde será definida su situación jurídica, no obstante, se le debe de considerar inocente hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra", se puede leer en el comunicado publicado por la dependencia estatal en sus redes sociales.

Finalmente, la Fiscalía del Estado de México proporcionó a la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJedomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a estas personas como probables implicadas en otro hecho delictivo, sean denunciadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui