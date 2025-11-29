FOTOS: Unidad de la Marina provoca APARATOSO CHOQUE en Esperanza; se impacta contra varios vehículos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte accidente fue el que provocó una unidad de la Secretaría de la Marina (Semar) en la Carretera Internacional México 15 a la altura de Esperanza en Ciudad Obregón, la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025. El aparatoso choque donde participaron cuatro vehículos dejó seis lesionados, por lo que se requirieron tres ambulancias para auxiliar.

El hecho fue poco después de las 16:30 horas de este sábado sobre la Carretera Internacional México 15, en el retorno ubicado entre las calles Talamantes y Sinaloa, a la altura de la colonia Centro en Esperanza, al norte de Ciudad Obregón. En el fuerte percance se vio involucrada una unidad oficial de la Marina, la cual, según los primeros testimonios visuales en el lugar, se impactó contra una camioneta Toyota Avanza de modelo reciente, color blanco, donde viajaba una familia completa; las personas a bordo resultaron lesionadas por el fuerte choque.

Así quedaron los vehículos impactados por el carro de la Marina

Foto: Cortesía Hiram Lugardo

Después, el automóvil de la Semar golpeó una Ford Explorer de color negro, cuyo conductor también sufrió lesiones. Además, un vehículo Chevrolet de caja larga, antiguo, que se encontraba estacionado frente a una frutería, resultó afectado por la fuerza del impacto. Testigos en el lugar de los hechos afirmaron que antes de que pasara la camioneta de la Marina, primero circuló una unidad de la Policía Estatal, demasiado rápido, y después el vehículo de la Semar, el cual, debido al exceso de velocidad, terminó impactándose sobre los automóviles involucrados; presuntamente, ambos iban tras otra camioneta blanca en una persecución.

Así quedó la unidad de la Marina

Foto: Cortesía Hiram Lugardo

Pero esta versión de los hechos aún no está confirmada por las autoridades correspondientes. Al sitio acudieron tres ambulancias provenientes de Esperanza, Hornos y Ciudad Obregón, cuyos paramédicos brindaron atención inmediata y realizaron el traslado de los heridos a centros médicos de la región. De momento no se ha dado a conocer cuál es el estado médico de las personas heridas, por lo que se espera que pronto las autoridades den a conocer un parte de los hechos. Al sitio también llegaron diversos elementos de las tres órdenes de gobierno que permanecieron en la zona para realizar el levantamiento del peritaje y coordinar las labores de auxilio.

En el sitio quedaron las marcas del freno de la camioneta de la Marina como 100 metros del impacto al resto de los carros

Foto: Cortesía Hiram Lugardo

Fuente: Tribuna del Yaqui