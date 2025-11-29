Fuerte ACCIDENTE en Iztapalapa, CDMX: Motociclista muere tras ser atropellado

Ciudad de México.- Los accidentes en motocicleta siguen a la orden del día en la Ciudad de México (CDMX). La noche de este viernes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa luego de que se reportara un siniestro, el cual dejó como saldo una víctima mortal, hasta ahora no identificada.

Según los primeros reportes que circulan sobre los hechos, todo ocurrió la noche de ayer, viernes 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en el Anillo Periférico, muy cerca del Eje 6 Sur en el tramo Luis Mendez, al sur de la capital mexicana. Trascendió que el ahora fallecido fue embestido por un automóvil particular, lo que provocó que cayera y posteriormente fuera atropellado.

Los hechos ocurrieron este viernes, en la zona oriente de CDMX. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC-CDMX), así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron a la víctima.

No obstante, los socorristas señalaron que el motociclista, una persona del sexo masculino, ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul. La escena del crimen quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística.

Según los primeros reportes, un motociclista murió atropellado cuando circulaba en inmediaciones del Eje 6 Sur, alcaldía Iztapalapa. #EnUnaHora con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzYOM pic.twitter.com/guj1YnOYDY — N+ FORO (@nmasforo) November 29, 2025

En tanto, el cuerpo de la víctima fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo), que se encargará de practicarle la necropsia de Ley. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, así como si el o los presuntos responsables del siniestro fueron detenidos y procesados. Por el momento, las autoridades hacen un llamado a la población para circular con precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui