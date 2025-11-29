FUERTE VIDEO: EXPLOSIÓN de pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y varias casas destruidas

Pesquería, Nuevo León.- Se aproximan las posadas, Navidad y Fin de Año. Y si bien esta época suele ser de las favoritas para el uso de pirotecnia en México, la realidad es que también representa un riesgo creciente para la población. Un ejemplo claro fueron los hechos ocurridos recientemente en Pesquería, Nuevo León, donde una explosión registrada en plena zona habitacional terminó en tragedia y encendió las alertas por el manejo inadecuado de estos productos.

La noche del viernes 28 de noviembre de 2025, una fuerte detonación sorprendió a los vecinos de la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería. De acuerdo con autoridades estatales, el siniestro se originó en una vivienda ubicada sobre la calle Olmo Siberiano, donde presuntamente se almacenaba una cantidad considerable de productos de pirotecnia.

El siniestro en Pesquería, Nuevo León, dejó al menos 3 víctimas mortales. Foto: Facebook

El estruendo fue de tal magnitud que provocó la muerte inmediata de dos personas, mientras que una tercera víctima perdió la vida más tarde en un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades señalaron que además, en total, seis personas resultaron heridas y recibieron atención por parte de equipos de emergencia.

Al menos 19 casas afectadas y dos colapsadas por la explosión

El impacto del estallido no solo afectó la vivienda donde se originó la explosión, sino también gran parte de la cuadra. Autoridades informaron que 19 domicilios presentaron daños, desde vidrios rotos y techos comprometidos hasta afectaciones estructurales severas. En el caso de dos casas, el colapso fue total debido a la fuerza de la onda expansiva.

"Pesquería":

Por una explosión por pirotecnia registrada en Nuevo León que dejó al menos a una persona sin vida pic.twitter.com/wbPNgHaHZl — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 29, 2025

A la escena acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, cuerpos de Servicios de Emergencia de municipios cercanos y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron por varios minutos para sofocar el fuego y revisar los daños. El director de Protección Civil estatal, Erick Cavazos Cavazos, confirmó que la explosión se derivó del almacenamiento irregular de pirotecnia dentro de la vivienda.

Debido a la gravedad del incidente, el área fue resguardada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fuerza Civil y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes iniciaron la recolección de evidencias para integrar la carpeta de investigación y determinar si existían reportes previos o permisos relacionados con el manejo de explosivos.

En el municipio de Pesquería, vecinos exigieron operativos más estrictos, pues aseguran que en años anteriores ya se habían observado actividades irregulares relacionadas con pirotecnia. Las autoridades, por su parte, señalaron que se revisarán los protocolos y se reforzará la vigilancia para evitar tragedias similares.

uD83DuDD34 Muere una persona y hay al menos tres lesionados tras explosión de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León



Un fuerte incendio registrado en un domicilio en la colonia Los Olmos en el municipio de Pesquería, Nuevo León, durante la noche de este viernes ha dejado al menos una… pic.twitter.com/fQDjymXJUD — Milenio (@Milenio) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui