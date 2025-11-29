Golpeó y obligó a su esposa a jugar ruleta rusa: Vinculan a proceso a José 'N' por violencia familiar en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Por golpear y obligar a su esposa a jugar ruleta rusa, delitos que se consideran violencia familiar, fue vinculado a proceso José Ignacio 'N', de 36 años de edad, en Navojoa, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Además, el sujeto también ejerció violencia sobre una menor de 14 años y una adolescente de 17 años.

La FGJES realizó investigaciones con perspectiva de género y niñez, en las que logró establecer que las agresiones ocurrieron en reiteradas ocasiones en un domicilio de la colonia Miravalle, donde José Ignacio 'N' ejerció conductas de control, amenazas, golpes y humillaciones sobre las tres víctimas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los eventos sucedió el 4 de mayo de 2025 cuando José Ignacio 'N' insultó y golpeó a su pareja; después la arrastró del cabello y la expulsó del domicilio en cuestión para después amenazarla con una bolsa de comida que no logró impactar. En otro evento que sucedió el pasado 4 de octubre de 2025, le colocó un arma de fuego en la cabeza a su esposa, obligándola a participar en el juego de la ruleta rusa, para hacerle daño psicológico.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró acreditar múltiples agresiones contra las dos menores, que incluyen golpes con cinturón, manguera, cachetadas e insultos. Ante los hechos, el juez impuso prisión preventiva por el nivel de riesgo y la gravedad de los hechos, ya que los datos de prueba presentados permitieron establecer un patrón sostenido de violencia familiar. Mediante un comunicado, la FGJES señaló: "La FGJES reafirma su compromiso de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes y de garantizar acceso pleno a la justicia en el entorno familiar".

La FGJES obtiene vinculación a proceso de sujeto por violencia familiar en perjuicio de su madre en Navojoa

En otros hechos, también relacionados con la violencia familiar, un juez de control decretó la vinculación a proceso de Jesús 'N', de 30 años, por el delito de violencia familiar en agravio de Gloria 'N', de 57 años, quien es su madre, por hechos suscitados reiteradamente también en el municipio de Navojoa.

El primer evento se registró el pasado 31 de agosto, cuando el imputado llegó al domicilio en actitud agresiva y presuntamente insultó a su madre con frases amenazantes, asegurando que "los iba a matar a todos", generando un impacto psicoemocional grave en la víctima.

Posteriormente, el 6 de noviembre, el sujeto habría regresado al mismo domicilio y, además de nuevas agresiones verbales, quemó ropa perteneciente a la víctima, agregando una amenaza directa al decir: "los voy a matar", lo que constituye un acto de violencia patrimonial y psicológica.

