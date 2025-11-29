Golpeó a su víctima con un barrote: Abel Ulises 'N' es detenido en Hermosillo por tentativa de homicidio

Hermosillo, Sonora.- Un sujeto identificado como Abel Ulises 'N', de 38 años, que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de Kevin Alberto 'N', de 26 años, finalmente fue capturado mientras se encontraba en las calles Salamanca y Periférico Oriente, en la colonia Metalera de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el delincuente cometió el acto por el cual se le detuvo en julio de 2019 en la colonia Privadas del Real, pues según la investigación, en aquel entonces Abel mantenía algunos problemas personales con la víctima, por lo que, muy molesto, tomó un barrote de madera con el que golpeó en múltiples ocasiones a Kevin.

"La investigación establece que los hechos ocurrieron en julio de 2019 en la colonia Privadas del Real, y fueron motivados por problemas y rencillas personales entre el agresor y la víctima; el imputado Abel Ulises 'N' atacó al perjudicado utilizando un barrote de madera para golpearlo repetidamente en la cabeza, acción que fue calificada como tentativa de homicidio", señala un fragmento del comunicado.

El sujeto fue capturado en la colonia Metalera

Una vez detenido, el imputado fue internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 1 de Hermosillo. Es necesario mencionar que no es la primera vez que aparece relacionado con delitos de gravedad, pues en su amplio historial figura un antecedente de Robo con Violencia a Casa Habitación en 2007; al año siguiente volvió a cometer un atraco y también participó en un secuestro.

De igual forma, se le adjudican infracciones menores como Incumplimiento de Obligaciones Familiares y Violencia Familiar (2017), Lesiones (2019) y Contra la Salud (2023). Precisamente, respecto a este último punto, como te informamos en TRIBUNA, ayer viernes 28 de noviembre cayó en la capital del estado Daniel 'N', de 34 años, no solo por orinar en plena vía pública, sino también por traer dos envoltorios con polvo blanco granulado con características semejantes al crystal.

Fuente: Tribuna del Yaqui