Hallan con vida a Raymundo Delgadillo; el joven de Ciudad Obregón había desaparecido el 24 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el pasado lunes 24 de noviembre se encontraba desaparecido el joven universitario Raymundo Armenta Delgadillo; sin embargo, la madrugada de este sábado 29 de noviembre fue localizado sano y salvo tras intensos días de angustia. En los últimos días, sus familiares y seres queridos se habían dedicado a exigir a las autoridades de Cajeme su pronta ubicación.

De acuerdo con información extraoficial, el joven de 23 años, quien fue privado de la libertad a inicios de la semana en la colonia Tepeyac, llegó por su propio pie a su domicilio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado sobre el tema, ni tampoco alguna otra autoridad. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Por lo pronto, se espera que en las próximas horas los allegados de Raymundo Armenta hablen del caso, el cual generó una fuerte movilización social, pues se realizaron diversas manifestaciones, bloqueos de calles y hasta se vio afectada la vialidad de la carretera Internacional. En redes sociales como Facebook también se compartió la ficha de búsqueda Guerreras Buscadoras de Cajeme.

Raymundo Armenta Delgadillo

Precisamente, cabe recordar que el mismo día en que se perdió el rastro del estudiante, tras ser levantado por sujetos armados que se lo llevaron en un automóvil, también —como te informamos en TRIBUNA— fue secuestrado un elemento de la Policía Municipal de Cajeme, quien, por fortuna, tras la movilización de diversas corporaciones policiacas, fue ubicado más tarde en el municipio vecino de Bácum.

#ÚltimaHora | Localizan sano y a salvo a Raymundo Delgadillo, joven reportado como desaparecido en la colonia Tepeyac ?? pic.twitter.com/WXNMQ1iYxr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

La violencia en Ciudad Obregón continúa al alza, pues justo el 24 de noviembre se encontró el cuerpo sin vida de Lourdes Angélica, joven de 22 años reportada como desaparecida desde el pasado 22 de noviembre. El hallazgo ocurrió en un domicilio de la colonia Haciendas, en la calle Guerrero, entre Laguna y Franciscanos, específicamente debajo de una cama, envuelta en una sábana.

