Hallan cuerpo sin vida de una joven en Nogales; tenía espuma en la boca y sangrado en la nariz

Nogales, Sonora.- Durante la tarde del viernes 28 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo sin vida de una mujer de 22 años, identificada como Verónica 'N.', en un domicilio de la colonia Lomas de Anza, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte; sin embargo, hasta el momento desconocen las causas que existen en torno a la muerte de la joven fémina.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 17:56 horas aproximadamente, por lo que agentes municipales se trasladaron a la vivienda situada sobre la calle Loma Urrao, en el mencionado asentamiento humano. A su llegada al lugar de los hechos, los uniformados se entrevistaron con un amigo de la víctima, quien se identificó como Vicente, de 20 años.

El joven relató que, alrededor de las 17:00 horas, entró a una de las habitaciones de la residencia, en donde encontró a Verónica 'N.' echando espuma por la boca y con un incesante sangrado en la nariz. Fue en ese momento que el individuo se comunicó con la madre de la hoy occisa para contarle lo que estaba aconteciendo, por lo que ella le indicó que la metiera a la regadera, ya que señaló que estos síntomas eran "normales" por su adicción a las drogas.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales atendieron el reporte.

Posteriormente, al notar que la situación no cambiaba, el reportante solicitó ayuda a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que paramédicos de la Cruz Roja atendieron el llamado y se trasladaron al sitio. Una vez en el lugar, los socorristas valoraron a la fémina y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Los policías acordonaron el perímetro y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Peritos y agentes de investigación, adscritos a la dependencia estatal, se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde llevarán a cabo las pruebas periciales para corroborar el motivo del fallecimiento. Se espera que en las próximas horas se tengan más datos al respecto de este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui