Hermosillo: Lo interceptan en la colonia Tierra Nueva por orinar en la vía pública y cargaba crystal

Hermosillo, Sonora.- El pasado viernes 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 11:00 horas, se reportó la detención de un sujeto que más tarde sería identificado como Daniel 'N', de 34 años, pues elementos de la Policía Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando encontraron al hombre realizando actos indebidos en el cruce de Privadas del Rey y Agustín Zamora, ubicado en la colonia Tierra Nueva.

De acuerdo con información extraoficial, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el individuo fue sorprendido por los agentes mientras orinaba en plena vía pública, pero ese no fue el único problema, porque una vez que lo revisaron debido a la falta cometida, los policías se percataron de que la situación era más grave: traía dos envoltorios con polvo blanco granulado, con características semejantes al crystal.

Ahora el hombre se encuentra a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para determinar su situación legal. Es necesario especificar que, según el Código Penal del Estado de Sonora, en su Artículo 144, los casos donde la persona se encuentra detrás del volante pueden obtener como castigo de tres días a dos años de prisión y la suspensión de la licencia para manejar desde un mes hasta tres años.

El joven se encuentra detenido

En otro asunto similar, el jueves 27 de noviembre cayó un joven identificado como Juan 'N', de 30 años de edad, durante un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la ciudad de Hermosillo. En realidad, lo capturaron en las calles de la colonia Los Olivos al percibir una actitud sospechosa.

Al parecer, el sujeto tenía en su poder un total de 58 envoltorios de sustancia prohibida, así como una réplica de pistola; por supuesto, fue asegurado y pasó a formar parte del Ministerio Público. Actualmente, todavía no se sabe la sanción que se le aplicará. La Policía Estatal, en colaboración con Seguridad Pública Municipal, además de corporaciones estatales y federales, continúa trabajando en el combate al delito.

