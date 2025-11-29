Identifican a sexagenario herido a balazos en presunto 'tiradero' de droga al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche del viernes 28 de noviembre de 2025, un hombre de la tercera edad resultó herido de gravedad tras un ataque a balazos ocurrido en la colonia Solidaridad, ubicada al norte de Hermosillo, Sonora. De forma extraoficial se identificó a la víctima como Martín 'N.', quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en la región torácica, por lo que requirió de su traslado a un hospital de la capital sonorense.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando los tripulantes de un vehículo sedán, color rojo, irrumpieron en una vivienda que se sitúa en el cruce de las calles San Nicolás y Leandro P. Gaxiola. Los agresores descendieron de la unidad y abrieron fuego directamente en contra del adulto mayor, para posteriormente escapar a toda velocidad con rumbo desconocido.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron al sitio, confirmando la agresión armada. El área quedó acordonada, mientras que efectivos del Ejército Mexicano resguardaron el perímetro para que se pudieran llevar a cabo las diligencias correspondientes. Como resultado de una inspección, las autoridades localizaron dosis de narcóticos al interior de la propiedad.

De forma preliminar se identificó al hombre como Martín 'N.', de 60 años de edad.

Por su parte, vecinos del sector señalaron que el inmueble era utilizado como punto de venta de drogas, lo que podría tener relación con el atentado. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó las pesquisas de ley, por lo que ya ejecutó la investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa. Las indagatorias complementarias continúan para establecer la identidad de los atacantes y el móvil de la agresión.

En otro caso similar ocurrido el pasado jueves 27 de noviembre, un hombre ejecutado a balazos fue localizado en una vivienda de la colonia Villa Hermosa, ubicada al sur de Hermosillo. El hallazgo se registró en un inmueble situado en las calles Paloma y Labradores, que presuntamente era utilizado como 'tiradero' de droga, en donde se encontró el cuerpo sin vida del masculino de entre 40 y 50 años de edad aproximadamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui