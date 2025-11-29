INTENSA balacera en Sonora causa pánico y moviliza a las autoridades; reportan una víctima

Hermosillo, Sonora.- La violencia sigue al alza en la capital de Sonora. La noche de este viernes 28 de noviembre de 2025, oficiales del Gobierno del Estado, así como personal del Gobierno Federal desplegaron un operativo en el norte de la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado dentro de una vivienda. Este hecho violento dejó una víctima herida, cuya identidad no ha sido revelada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del viernes 28 de noviembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en una vivienda situada sobre la avenida San Nicolás y Leandro P. Gaxiola, en la colonia Villas del Cortijo, al norte de Hermosillo. Según testigos, un grupo de personas armadas arribó en un vehículo sedán color rojo; tras descender, ingresaron al domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el interior.

Luego del ataque, los agresores subieron nuevamente al automóvil y escaparon en dirección desconocida antes de la llegada de las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio para asegurar el área, apoyados por elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La zona quedó acordonada para preservar la escena y evitar la alteración de cualquier evidencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también llegaron al lugar; tras confirmar que la víctima aún presentaba signos vitales procedieron a estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital de la capital sonorense. Hasta el momento se desconoce su identidad, y tampoco se ha confirmado su evolución médica.

Las autoridades no han informado sobre posibles motivaciones del ataque ni sobre sospechosos identificados; sin embargo, se mantienen operativos de vigilancia en sectores aledaños mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) recaba información para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Se espera que en las próximas horas se emita un avance oficial.

