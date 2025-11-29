Joven sale a vender unos tenis y no regresa: Sicarios lo matan a balazos en plena calle de Puebla

Puebla, Puebla.- La violencia sigue al alza en el Valle de México. La noche de este viernes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en la colonia Los Héroes, en la zona sur de la capital, luego de que se reportara un ataque armado contra un joven que presuntamente había acudido al lugar para concretar la entrega de un artículo vendido en línea.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el cruce de la 127 Oriente y 18 Sur, donde el joven habría descendido de su vehículo para entregar un par de tenis que había vendido mediante una plataforma digital. En ese momento, al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones para después huir rápidamente de la zona.

Los hechos ocurrieron la noche de este viernes. Foto: Twitter

Testigos refirieron que la agresión fue directa y que los atacantes se retiraron únicamente hasta confirmar que la víctima había caído al suelo. De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en el sector. Minutos después arribaron agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de Puebla y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El área quedó asegurada por elementos de la Guardia Nacional para permitir el trabajo de las corporaciones y recaudar evidencia balística, la cual será integrada a una nueva carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGE). Aunque la identidad del joven no fue revelada oficialmente por medios de comunicación, familiares acudieron al lugar y lograron reconocerlo.

uD83DuDEA8Con varios disparos, un hombre fue asesinado la noche de este viernes en el Fraccionamiento Los Héroes al sur de la ciudad de Puebla.



Versiones de vecinos señalaron que los homicidas escaparon a bordo de una motocicleta. pic.twitter.com/qo3a4ER698 — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) November 29, 2025

Según sus declaraciones iniciales, desconocen los motivos que pudieron haber derivado en el ataque, pues aseguran que no tenía antecedentes de amenazas o problemas recientes. Elementos de la FGE acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a un anfiteatro, donde se continuará con los procedimientos legales. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este nuevo homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui