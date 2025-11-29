Lo 'levantan' y lo abandonan en Baja California: Hombre es hallado con vida aunque lo daban por muerto

Ensenada, Baja California.- La mañana de este pasado viernes 28 de noviembre de 2025, un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado golpeado y semidesnudo a la altura del kilómetro 74 de la carretera Escénica Ensenada–Tijuana. De acuerdo con información extraoficial, se cree que fue víctima de privación ilegal de la libertad y, según sus declaraciones, fueron varias las personas que lo agredieron.

A pesar de su condición delicada, permaneció consciente, y las autoridades detectaron que presentaba lesiones que suelen producirse cuando una persona permanece atada. A la escena, además de diversas corporaciones policiacas, acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y personal de Ángeles Verdes, quienes, tras revisarlo, determinaron que no sería necesario su traslado a un hospital.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se sabe que el joven no podía recordar ningún contacto de sus seres queridos, por lo que, para su seguridad, fue llevado a la delegación La Misión para su resguardo. Asimismo, el Ministerio Público inició las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y esclarecer las circunstancias de su privación de la libertad.

Siguen buscando a los responsables

En otro hecho, pero en la ciudad de Tijuana, específicamente en las inmediaciones de la colonia La Ciénega, la madrugada del pasado viernes 28 de noviembre se localizó el cadáver de un sujeto asesinado, a quien más tarde se identificó como José Cruz Huitrón Guajardo. Según medios locales, individuos desconocidos lo bajaron de un vehículo y luego le dispararon a quemarropa.

Aquí la nota uD83DuDC47https://t.co/VI6AyR4wPV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Ese mismo día, un hombre identificado como Enrique Santis Méndez fue atacado a tiros mientras se encontraba en las inmediaciones de la colonia Terrazas del Valle. Aunque paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron de emergencia a la Clínica 1 del IMSS, terminó por fallecer a las 09:00 horas. En este caso, el móvil del crimen no ha sido revelado por la Fiscalía estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui