Lo 'levantaron' en una farmacia: Identifican a expolicía estatal secuestrado en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025, un intenso operativo de seguridad se registró en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por el reporte sobre una persona privada ilegalmente de la libertad en un domicilio del fraccionamiento Real de Sevilla, al oriente de la localidad. Una vez en el lugar, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron rescatar a un masculino con huellas de violencia.

De acuerdo con un nuevo reporte, el afectado fue identificado extraoficialmente como Sergio Alejandro 'N.', de 35 años de edad y de quien se dijo hace ocho meses se desempeñaba como agente de la Policía Estatal. Aproximadamente a las 15:00 horas, vecinos del sector se comunicaron a las líneas de emergencias del 911 y reportaron que escucharon gritos de auxilio provenientes del referido inmueble, solicitando el apoyo de las autoridades.

Atendiendo el llamado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Ejército Mexicano se trasladaron a una vivienda situada en las calles San Mateo y San Matilde, en donde fue encontrado con golpes en la cabeza y atado de pies y manos. Por su parte, personal de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se sumaron al operativo, ayudando a resguardar el perímetro durante las labores correspondientes.

Luego de confirmar la presencia del individuo secuestrado y con múltiples lesiones, los uniformados dieron aviso a los cuerpos de auxilio, por lo que paramédicos de Cruz Roja se presentaron en el sitio para brindarle los primeros auxilios a la víctimas y posteriormente se encargaron del traslado hacia un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Se realizaron labores de vigilancia en los alrededores, aunque no se ha reportado ninguna detención.

De manera preliminar se indicó que Sergio Alejandro 'N.' fue privado ilegalmente de la libertad durante la noche del viernes 29 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, cuando se encontraba en una farmacia ubicada en las calles No Reelección y Santa Sofía, en la colonia Las Haciendas. Sin embargo, tras varias horas retenido, las autoridades consiguieron efectuar su rescate, mientras que las investigaciones mantienen su curso.

