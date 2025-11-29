Macabro hallazgo en Nogales: Encuentran un cadáver dentro de una vivienda en el fraccionamiento Bellotas

Nogales, Sonora.- La noche del pasado viernes 28 de noviembre de 2025 se localizó el cuerpo sin vida de un sujeto sobre la calle Eucalipto, en el fraccionamiento Bellotas, ubicado en la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el macabro hallazgo se realizó luego de que se reportara a las autoridades locales la presencia de un cadáver dentro de una vivienda.

A la escena arribaron rápidamente elementos ministeriales y de la Policía Municipal, quienes aseguraron el área y se encargaron de las primeras diligencias. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso, ya que la identidad de la víctima sigue siendo un completo misterio y tampoco se ha revelado si se trata de un homicidio o de un incidente de otra naturaleza.

Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado, por lo que se espera que en las próximas horas haya más información. De hecho, la violencia en el estado continúa en aumento, y todos los días se registran levantones, asesinatos, violencia familiar, delitos relacionados con el narcomenudeo y, en ocasiones, hasta atracos en plena vía pública.

El cuerpo todavía no ha sido identificado

Precisamente, como te informamos en TRIBUNA, la tarde de ayer, tras una intensa movilización de corporaciones policiacas al sur de la ciudad, se encontró el cadáver de un sujeto con claros signos de violencia en el área conocida como las Capillas de la Santa Muerte, ubicada a un costado de la carretera federal México 15. En cuanto al cuerpo, presentaba una herida producida por un impacto de proyectil de arma de fuego en la región de la cabeza.

Entre los respondientes se encontraba la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyos agentes iniciaron las diligencias correspondientes, encontrando un casquillo percutido calibre 9 milímetros que servirá como evidencia. Un poco más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento y traslado de los restos para la necropsia de ley y su identificación.

