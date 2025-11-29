Persecución a balazos deja un fallecido y dos heridos en Puebla; señalan a grupo criminal local

Tepeaca, Puebla.- Durante la madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025 se registró un fuerte enfrentamiento armado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la localidad de San José Carpinteros, perteneciente al municipio de Tepeaca, Puebla. El violento suceso dejó como saldo preliminar a una persona muerta, dos lesionados y dos vehículos abandonados en este sector conocido como 'El Triángulo Rojo'.

De acuerdo con información de medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas de este sábado, cuando pobladores reportaron detonaciones de arma de fuego en la mencionada zona. Versiones extraoficiales señalan que los tripulantes de una camioneta Ford Lobo, color azul, persiguieron al conductor de una RAM 1500 y durante el trayecto le dispararon en múltiples ocasiones hasta provocarle la muerte.

Trascendió que al menos dos agresores resultaron con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego y huyeron con rumbo a la junta auxiliar de San José Carpinteros, dejando abandonada la unidad en la que se movilizaban. Automovilistas que circulaban por el sector solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Tepeaca y la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al llamado.

Una vez que se confirmó el reporte, la zona quedó acordonada y resguardada, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Después de que culminaron las pesquisas de ley, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas aledañas de Tepeaca; sin embargo, hasta el momento no se ha reportado ninguna detención. Según un informe de Telediario, el ataque armado pudo ser perpetrado por integrantes de Los Tepeacas, un grupo criminal que intenta controlar las actividades criminales en los municipios que integran 'El Triángulo Rojo', zona marcada por delitos como el robo de hidrocarburos, robo a transporte de carga, narcomenudeo y extorsión.

Fuente: Tribuna del Yaqui